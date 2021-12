“Hai vinto!”. X Factor, si chiude così l’edizione 2021. Giudici e fan in lacrime (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche X Factor è finito e l’ultima puntata è stata spaziale. Ad aprire le danze sono stati i Maneskin in diretta dal Forum di Assago. Il padrone di casa, Ludovico Tersigni, si fa trovare in piedi sul tavolo dei Giudici ha dato il benvenuto al pubblico di Sky Uno, di TV8 e del Mediolanum prima di annunciare che i Maneskin sarebbero tornati nel corso della serata. A questo punto il conduttore ha presentato i finalisti di X Factor 2021: GIANMARIA, BALTIMORA, Bengala Fire e FELLOW. La prima sfida ha visto protagonisti anche i Giudici, che hanno duettato con i rispettivi concorrenti. I primi a farlo sono stati FELLOW e Mika, subito dopo BALTIMORA ha cantato accompagnato da Hell Raton alla batteria. A seguire GIANMARIA che ha duettato con Emma, infine Manuel Agnelli si è esibito con i Bengala Fire. Poco ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche Xè finito e l’ultima puntata è stata spaziale. Ad aprire le danze sono stati i Maneskin in diretta dal Forum di Assago. Il padrone di casa, Ludovico Tersigni, si fa trovare in piedi sul tavolo deiha dato il benvenuto al pubblico di Sky Uno, di TV8 e del Mediolanum prima di annunciare che i Maneskin sarebbero tornati nel corso della serata. A questo punto il conduttore ha presentato i finalisti di X: GIANMARIA, BALTIMORA, Bengala Fire e FELLOW. La prima sfida ha visto protagonisti anche i, che hanno duettato con i rispettivi concorrenti. I primi a farlo sono stati FELLOW e Mika, subito dopo BALTIMORA ha cantato accompagnato da Hell Raton alla batteria. A seguire GIANMARIA che ha duettato con Emma, infine Manuel Agnelli si è esibito con i Bengala Fire. Poco ...

