(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il. Pietro, Segretario di Stato Vaticano, ha chiuso oggi ladelLauretano, concesso da papa Francesco nel 2019 in occasione dei 100 anni della proclamazione della ...

Advertising

AnsaMarche : Giubileo: card. Parolin chiude Porta Santa a Loreto. Concesso dal papa nel 2019 e prorogato per la pandemia - FilomenaGallo55 : RT @uffstampaTv2000: Chiesa: su @TV2000it la chiusura del #GiubileoLauretano e la Messa con card. Parolin ??da @SantaCasaLoreto ??? venerd… - TV2000it : RT @uffstampaTv2000: Chiesa: su @TV2000it la chiusura del #GiubileoLauretano e la Messa con card. Parolin ??da @SantaCasaLoreto ??? venerd… - uffstampaTv2000 : Chiesa: su @TV2000it la chiusura del #GiubileoLauretano e la Messa con card. Parolin ??da @SantaCasaLoreto ??? ven… - KattInForma : Chiesa: su Tv2000 la chiusura del Giubileo Lauretano e la Messa con card. Parolin -

Ultime Notizie dalla rete : Giubileo card

Il. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, ha chiuso oggi la Porta Santa delLauretano, concesso da papa Francesco nel 2019 in occasione dei 100 anni della proclamazione della ...... nell'Aula Paolo VI, il Predicatore della Casa Pontificia, Em.mo. Raniero Cantalamessa, O. F. ... - Rappresentanti dell'Aeronautica Militare Italiana, a conclusione delLauretano. Il Papa ...(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - Il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, ha chiuso oggi la Porta Santa del Giubileo Lauretano, concesso da papa Francesco nel 2019 in occasione dei 100 anni del ...Grande partecipazione ai funerali per il vescovo emerito di Perugia- Città della Pieve mons. Giuseppe Chiaretti nella cattedrale di Perugia ...