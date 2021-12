Fuga di gas uccide due giovani a Brienza. I corpi trovati dopo una settimana (Di venerdì 10 dicembre 2021) I corpi senza vita di due giovani ragazzi romeni, di 28 e 22 anni, sono stati trovati stamani in una casa a Brienza , in località Monte. Le due vittime sarebbero morte da "almeno una settimana", ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Isenza vita di dueragazzi romeni, di 28 e 22 anni, sono statistamani in una casa a, in località Monte. Le due vittime sarebbero morte da "almeno una", ...

Advertising

emergenzavvf : #Cuneo, nel primo pomeriggio intervento dei #vigilidelfuoco a Frabosa Soprana per una probabile fuga di monossido d… - TgrRai : Una fuga di gas avrebbe causato la morte dei due romeni di 28 e 22 anni trovati senza vita in una casa rurale alla… - aranciaverde : RT @LaStampa: Fuga di gas in casa, trovati due giovani morti da almeno una settimana - LaStampa : Fuga di gas in casa, trovati due giovani morti da almeno una settimana - zazoomblog : Potenza due uomini trovati morti: ipotesi fuga gas - #Potenza #uomini #trovati #morti: -