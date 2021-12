Fondotinta del colore sbagliato? Ecco l’errore che sicuramente hai commesso! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ti stai truccando e scopri che hai scelto il tuo nuovo Fondotinta del colore sbagliato? Con molta probabilità hai commesso un errore davvero molto comune. Il Fondotinta è un ‘must’ del makeup, una seconda pelle in grado di donare all’incarnato compattezza, luminosità e omogeneità riuscendo a coprire e a mimetizzare perfettamente qualsiasi discromia. Per avere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ti stai truccando e scopri che hai scelto il tuo nuovodel? Con molta probabilità hai commesso un errore davvero molto comune. Ilè un ‘must’ del makeup, una seconda pelle in grado di donare all’incarnato compattezza, luminosità e omogeneità riuscendo a coprire e a mimetizzare perfettamente qualsiasi discromia. Per avere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

sosemprefede : RT @gameoftommi: RAGAZZI VI PREGO IL COLORE DEL FONDOTINTA DI ARMANDO RISPETTO AL COLLO ORA CHE STA URLANDO?? #uominiedonne - Alessia240504 : RT @gameoftommi: RAGAZZI VI PREGO IL COLORE DEL FONDOTINTA DI ARMANDO RISPETTO AL COLLO ORA CHE STA URLANDO?? #uominiedonne - gameoftommi : RAGAZZI VI PREGO IL COLORE DEL FONDOTINTA DI ARMANDO RISPETTO AL COLLO ORA CHE STA URLANDO?? #uominiedonne - Defcon1979 : @ValentinaBoop @Segnoditerra @amoginstwit @AnnaToniolo @Marco_Slongo visto che sono tra amiche ve lo dico: io non u… - hscutedimples : devo trovare un fondotinta del mio colore, ma non posso uscire COME DIAVOLO FACCIO? -