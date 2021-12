Fedez racconto choc quando ero piccolo avevo un dentista pedofilo

Advertising

Italia_Notizie : Fedez: “Quando ero piccolo avevo un dentista pedofilo, i miei genitori lo scoprirono così”, il racconto sconcertant… - FQMagazineit : Fedez: “Quando ero piccolo avevo un dentista pedofilo, i miei genitori lo scoprirono così”, il racconto sconcertant… - whoiszoey7 : @strangerpizz @Fedez poi voglio un racconto eh hahahahah - simonahtgawm : Il racconto di Fedez del suo dentista mi ha veramente turbato ?? #TheFerragnezLaSerie - Ozzy_Kabanek : RT @franco_bagnasco: The Ferragnez si apre con loro due seduti sul divano dello psicanalista, uno vero tra l’altro, e tutto il racconto fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez racconto

Ph: Città di Parma/Flickr Tra le tante sfumature emerse dalla serie TV The Ferragnez emerge ildivittima di un pedofilo quando era piccolo. Una vicenda che Federico Lucia racconta al suo terapeuta nel quarto episodio dal titolo In Your Shoes e che per ovvi motivi ha segnato in ...e Chiara Ferragni sono persone che hanno tutto, sono ricchi e famosi, amati, e, soprattutto, ... Sono molto diversi tra loro, e una delle chiavi delè proprio questa: Opposites Attract , ...Le prime cinque puntate della serie tv “The Ferragnez” hanno fatto scoprire al pubblico la DOOM Entertainment, società di Fedez nata ...Da ieri su Amazon Prime Video è possibile sapere tutto, ma proprio tutto sulla vita dei The Ferragnez. Partita con il botto la docu-serie che vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez e ...