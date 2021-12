“Eliminato? Non lo accetto”. Ballando con le stelle, giudici annientati dall’ex concorrente (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si infiamma l’atmosfera di ‘Ballando con le stelle’ prima della seconda semifinale del programma condotto da Milly Carlucci. Critiche sferzanti sono giunte proprio da uno che ha vissuto diverso tempo lì dentro e che ora non è riuscito più a trattenersi e ha buttato fuori tutta la sua rabbia. Non sappiamo se la conduttrice televisiva vorrà fornire delle repliche o se altri protagonisti della trasmissione interverranno per difendersi dalle accuse, ma sta di fatto che siamo in presenza di una situazione decisamente inaspettata. A proposito del penultimo atto di ‘Ballando con le stelle’, l’incredibile ospite, annunciato da Milly Carlucci, ha lasciato a bocca aperta mezzo stivale, si tratta di Monica Bellucci. Un vero e proprio colpaccio per la produzione Rai. Ad annunciarlo, naturalmente, la padrona di casa, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si infiamma l’atmosfera di ‘con le’ prima della seconda semifinale del programma condotto da Milly Carlucci. Critiche sferzanti sono giunte proprio da uno che ha vissuto diverso tempo lì dentro e che ora non è riuscito più a trattenersi e ha buttato fuori tutta la sua rabbia. Non sappiamo se la conduttrice televisiva vorrà fornire delle repliche o se altri protagonisti della trasmissione interverranno per difendersi dalle accuse, ma sta di fatto che siamo in presenza di una situazione decisamente inaspettata. A proposito del penultimo atto di ‘con le’, l’incredibile ospite, annunciato da Milly Carlucci, ha lasciato a bocca aperta mezzo stivale, si tratta di Monica Bellucci. Un vero e proprio colpaccio per la produzione Rai. Ad annunciarlo, naturalmente, la padrona di casa, che ...

Advertising

ros80832395 : @GPDP_IT IL GREENPASS DEVE ESSERE ELIMINATO DEFINITIVAMENTE! E' ILLEGITTIMO!!! INOLTRE NON FRENA I CONTAGI! IL BELG… - sissyturtlexxx : RT @bastacosi15: @GPDP_IT Il pass non serve per scopi sanitari, quindi per accedere al lavoro , salire sui mezzi ecc non serve. Non previen… - I_AM_IM_ : RT @bastacosi15: @GPDP_IT Il pass non serve per scopi sanitari, quindi per accedere al lavoro , salire sui mezzi ecc non serve. Non previen… - martaxxofficial : già il fatto che abbia eliminato tutte le parole silenziate sul gf e ricominciato a seguire l’account ufficiale non… - nabu65 : @IveCheer @antonio475317 Le magagne del governicchio sarebbero che non abbiamo più mille morti come un anno fa? For… -