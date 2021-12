Eliana Michelazzo allontanata dal battesimo della figlia di Giulio Pretelli? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo sfogo di Eliana Michelazzo contro Giulio Pretelli Eliana Michelazzo nelle scorse ore è tornata a far parlare di sé. Stavolta a causa del battesimo della figlia di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo Pretelli. Coinvolti nella vicenda, almeno stando al racconto dell’ex manager di Pamela Prati, anche l’ex gieffino e la sua attuale fidanzata Giulia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo sfogo dicontronelle scorse ore è tornata a far parlare di sé. Stavolta a causa deldi, fratello di Pierpaolo. Coinvolti nella vicenda, almeno stando al racconto dell’ex manager di Pamela Prati, anche l’ex gieffino e la sua attuale fidanzata Giulia L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Eliana Michelazzo allontanata dal battesimo della figlia di Giulio Pretelli a causa dei #Prelemi? Lei pubblica alcu… - creeestina : Buongiorno solo a Eliana Michelazzo cacciata dalla chiesa - atrotnoc : pov sei eliana michelazzo e ti chiamano per dire che non puoi entrare in chiesa - VelvetMagIta : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciano Eliana Michelazzo: è guerra sui social #prelemi #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciano Eliana Michelazzo: è guerra sui social - #Giulia #Salemi #Pierpaolo… -