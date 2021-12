DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2021 LIVE: scatta la FP2, Verstappen e Hamilton affilano le armi (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 I primi a scende in pista sono le due McLaren, poi Vettel, Latifi, Raikkonen e Bottas. 14.01 Al momento sul tracciato di Yas Marina splende ancora il sole ma il tramonto sta sopraggiungendo. 25° per quanto riguarda l’atmosfera e 31° sull’asfalto. 14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! scatta LA FP2 DEL GP DI ABU Dhabi!!!!!!!! 13.57 Pochi istanti e si parte! Sul fronte Ferrari, invece, cercheremo di capire come si muoveranno i due piloti in questa seconda sessione. Questa mattina tanto lavoro aerodinamico al posteriore e poca attenzione al cronometro. Charles Leclerc e Carlos Sainz sveleranno il proprio potenziale? 13.54 In questa seconda sessione vedremo le monoposto nelle condizioni che troveranno domani in qualifica e domenica in gara. Temperature meno torride e umidità in ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 I primi a scende in pista sono le due McLaren, poi Vettel, Latifi, Raikkonen e Bottas. 14.01 Al momento sul tracciato di Yas Marina splende ancora il sole ma il tramonto sta sopraggiungendo. 25° per quanto riguarda l’atmosfera e 31° sull’asfalto. 14.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!LA FP2 DEL GP DI ABU!!!!!!!! 13.57 Pochi istanti e si parte! Sul fronte Ferrari, invece, cercheremo di capire come si muoveranno i due piloti in questa seconda sessione. Questa mattina tanto lavoro aerodinamico al posteriore e poca attenzione al cronometro. Charles Leclerc e Carlos Sainz sveleranno il proprio potenziale? 13.54 In questa seconda sessione vedremo le monoposto nelle condizioni che troveranno domani in qualifica e domenica in gara. Temperature meno torride e umidità in ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX SI AGGIUDICA IL PRIMO ROUND (#FP1) ?? Hamilton non riesce a fare meglio di Bottas I RISULTATI ?… - SkySportF1 : ? Verstappen da paura (-20' #FP1) ?? Hamilton a seguire, si sta nascondendo? IL LIVE ? - SkySportF1 : ? Max davanti a Lewis (-35' #FP1) ?? Helmet cam per Leclerc, vi piace IL LIVE ? - SkySportF1 : ? SI TORNA IN PISTA CON LE FP2 ?? CACCIA A MAX, IL PIU' VELOCE AL MATTINO IL LIVE ? - F1inGenerale_ : #F1 | GP Abu Dhabi - Segui la cronaca in diretta delle FP2 di Yas Marina [LIVE] #AbuDhabiGP #F1inGenerale -