Covid: in Lombardia vaccini ai bambini al via da giovedì 16 dicembre (2) (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - Le vaccinazioni di bambini fra i 5 e gli 11 anni che la Regione Lombardia effettuerà ammontano a 40mila a settimana e non a 40mila al giorno. Lo precisa la Regione. “In Lombardia la platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni a settimana", ha spiegato la vicepresidente ed assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) - Le vaccinazioni difra i 5 e gli 11 anni che la Regioneeffettuerà ammontano a 40mila a settimana e non a 40mila al giorno. Lo precisa la Regione. “Inla platea interessata è di circa 600mila ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni a settimana", ha spiegato la vicepresidente ed assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti.

MediasetTgcom24 : Milano, in fiamme ex hotel Covid in pieno centro #milano - stanzaselvaggia : “Ho fatto 4 ore di fila”. “Per una maestra che è stata 2 ore in classe siamo in un incubo”, “Sono al quinto tampone… - stanzaselvaggia : Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza ri… - Aurygelmo : #pianovaccinazioni A partire da domenica 12 dicembre sarà possibile prenotare la somministrazione della prima dose… - LetiziaMoratti : RT @TgrRaiLombardia: Vaccini #Covid_19 ai bambini, tra poche ore via alle prenotazioni. L'assessore @LetiziaMoratti: 'Sarà possibile fissar… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Vaccino Covid, aperto l'hub nell'Esselunga Rubattino a Milano: fino a domenica accesso senza prenotazione Vaccino Covid in Lombardia anche nei piazzali Esselunga. Effetto Super Green Pass: aumentano le prime dosi dei pentiti No Vax di Alessandra Corica 27 Novembre 2021

b/b Boom di nuovi casi Covid in Sicilia: sono 1.143 a fronte di 32.502 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 789. ... al primo posto c'è il Veneto con 3.993, al secondo la Lombardia con 3.474 al ...

Covid oggi, il bollettino Italia e Lombardia 10 dicembre. Mai così tanti morti da maggio IL GIORNO Covid: in Lombardia vaccini ai bambini al via da giovedì 16 dicembre (2) (Adnkronos) - Le vaccinazioni di bambini fra i 5 e gli 11 anni che la Regione Lombardia effettuerà ammontano a 40mila a settimana e non a 40mila ...

Covid, allarme Pronto soccorso: «Difficile ricoverare pazienti entro le 36 ore» Allarme pronto soccorso: la quarta ondata Covid avanza e aumentano anche gli accessi nei punti di emergenza, al punto che ci «sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro ...

Vaccinoinanche nei piazzali Esselunga. Effetto Super Green Pass: aumentano le prime dosi dei pentiti No Vax di Alessandra Corica 27 Novembre 2021Boom di nuovi casiin Sicilia: sono 1.143 a fronte di 32.502 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 789. ... al primo posto c'è il Veneto con 3.993, al secondo lacon 3.474 al ...(Adnkronos) - Le vaccinazioni di bambini fra i 5 e gli 11 anni che la Regione Lombardia effettuerà ammontano a 40mila a settimana e non a 40mila ...Allarme pronto soccorso: la quarta ondata Covid avanza e aumentano anche gli accessi nei punti di emergenza, al punto che ci «sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro ...