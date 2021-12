Capodanno Anticipato con Valerio Lundini e i VazzaNikki per uno show a 360 gradi

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Questo inverno,è sempre in giro con il suo tour teatrale ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia‘, ma ad esso si affianca un fantastico evento dianticipato che si terrà al Teatro Verdi Brindisi insieme a I VazzaNikki, il gruppo presenza fissa di Una pezza di. Il 30 dicembree I VazzaNikki saliranno sul palco del Teatro Verdi di Brindisi per un fantastico evento dianticipato. Photo Credits: via HF4Anticipato il 30 dicembre cone i VazzaNikki Il prossimo 30 dicembre il Teatro Verdi di Brindisi sarà palcoscenico di un evento diAnticipato cone I ...

Advertising

RevenewsI : Non c’è bisogno di aspettare gennaio per brindare al nuovo anno: con @valeriolundini e i @VazzaNikki si festeggia a… - DietrolaNotizia : Capodanno Anticipato con Valerio Lundini & I Vazzanikki - radiolasernews : CAPODANNO ANTICIPATO con VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Anticipato con

... ma in base alla tendenza attuale, comedal presidente ... c'è il rischio di passare in giallo per Natale e. ... 'L'Italia è un Paese grande, ma 6 milioni di non vaccinatioltre 2 ...' Abbiamol'evento 'Tambours et pupees geantes. Operà ... Operà urbain' dalle 16 alle 18,l'accensione delle fontane ...l'annullamento di diverse feste dinelle zone ...