Calcio | Roma | nessuna lesione all’adduttore per Zaniolo

(Di venerdì 10 dicembre 2021), 10 dic. – (Adnkronos) –, ma Nicolòsarà ugualmente costretto a rimanere fermo ai box per i prossimi 5-6 giorni. È quanto emerso dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi il talento dellaall’indomani della vittoria della squadra di Mourinho in trasferta contro il Cska Sofia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...competitivo e una sfida per migliorarsi - ha dichiarato il presidente della Divisione... rispettivamente prima e seconda nell'ultimo campionato, lacome vincitrice della Coppa Italia e il ...... visita che ha luogo l'8 novembre presso il Dipartimento salute mentale ( Dsm ) diCorviale , ... il giovane era un ragazzo tranquillo, grande appassionato di, la cui più rilevante ...Il Sassuolo Calcio ha lanciato la campagna abbonamenti per il girone di ritorno della Serie A 2021/2022. Prezzi popolari per le nove partite casalinghe di campionato rimanenti, in cui figurano ...Roma, 10 dic. - Nessuna lesione all'adduttore, ma Nicolò Zaniolo sarà ugualmente costretto a rimanere fermo ai box per i prossimi 5-6 giorni. È quanto emerso da ...