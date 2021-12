Webuild: "Tratta Bicocca - Catenanuova, cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Ue" (Di giovedì 9 dicembre 2021) È un cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Europa, quello della Tratta ferroviaria Bicocca - Catenanuova della linea alta capacità Palermo - Catania. Il progetto prevede il raddoppio di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) È unin Europa, quelloferroviarialinea alta capacità Palermo - Catania. Il progetto prevede il raddoppio di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Webuild Tratta Webuild: "Tratta Bicocca - Catenanuova, cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Ue" È un cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Europa, quello della tratta ferroviaria Bicocca - Catenanuova della linea alta capacità Palermo - Catania. Il progetto prevede il raddoppio di una sezione di 38 km lungo appunto la Bicocca - Catenanuova, che consentirà di ...

Il treno veloce arriva in Sicilia, Palermo e Catania più "vicine" Da qui l'investimento di Rete Ferroviaria Italiana che ha incaricato il Gruppo Webuild di realizzare la prima tratta della nuova linea ad alta capacità, ovvero i 38 chilometri che collegheranno ...

