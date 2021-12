Udinese-Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 9 dicembre 2021) Udinese-Milan è in programma per sabato 11 dicembre 2021. La gara sarà valida per la 17a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 20:45 direttamente dalla “Dacia Arena” di Udine. Marcelo: addio al Real Madrid, tornerà in Brasile Udinese-Milan: come arrivano le squadre? L’Udinese è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l’Empoli che è costata la panchina a Luca Gotti. La società non ha ancora scelto il sostituto, affidando la squadra a Gabriele Cioffi, vice proprio del tecnico esonerato. Tuttavia, l’Udinese avrebbe messo nel mirino l’ex allenatore del Cagliari, Rolando Maran ma tra i candidati figurano anche i nomi di Stankovic, Donadoni e Giampaolo. Il Milan arriva dalla sconfitta per 2-1 in Champions League contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 dicembre 2021)è in programma per sabato 11 dicembre 2021. La gara sarà valida per la 17a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 20:45 direttamente dalla “Dacia Arena” di Udine. Marcelo: addio al Real Madrid, tornerà in Brasile: come arrivano le squadre? L’è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l’Empoli che è costata la panchina a Luca Gotti. La società non ha ancora scelto il sostituto, affidando la squadra a Gabriele Cioffi, vice proprio del tecnico esonerato. Tuttavia, l’avrebbe messo nel mirino l’ex allenatore del Cagliari, Rolando Maran ma tra i candidati figurano anche i nomi di Stankovic, Donadoni e Giampaolo. Ilarriva dalla sconfitta per 2-1 in Champions League contro il ...

