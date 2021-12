Superbonus 110 | le ultime notizie e i nodi ancora aperti

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L' incentivo del 110% fino al 31 dicembre 2022 e senza tetto Isee o al massimo elevato da 25mila a 40mila euro all'anno , anche per le unità immobiliari indipendenti. I partiti della maggioranza di ...

Secondo gli ultimi dati dell'Enea , al 30 novembre 2021 l'investimento totale ammesso a detrazione con ilal% era pari a 11,94 miliardi di euro, di cui 8,28 per interventi già conclusi ......anche conto che il boom di ristrutturazioni e opere volte a migliorare la classe energetica degli edifici è destinato a ridimensionarsi con la diminuzione degli incentivi legati alal% ...L'incentivo fino al 31 dicembre 2022 e senza tetto Isee o al massimo elevato da 25mila a 40mila euro all’anno, anche per le unità immobiliari indipendenti ...Dal Forum Italia Solare 2021, un momento di approfondimento dedicato al fotovoltaico residenziale in Italia tra sfide e opportunità.