Spalletti: «Stasera i ragazzi nelle difficoltà hanno vinto la partita» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel post partita di Napoli-Leicester, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Cosa le ha dato più soddisfazione? «Quando prendi due gol come abbiamo preso e poi qualche difficoltà in inferiorità numerica le abbiamo, loro sono stati bravi perché ci voleva la reazione della squadra forte che ha personalità. Non è come si dice sempre che nelle difficoltà si perdono, Stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita» Una vittoria che pesa «Certamente, perché nel calcio e a questo livello hai tutte le pressioni di dover seguire sempre la classifica e i risultati. Sono convinto che da questa partita tutti ne prenderanno più forza per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel postdi Napoli-Leicester, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico del Napoli, Luciano. Cosa le ha dato più soddisfazione? «Quando prendi due gol come abbiamo preso e poi qualchein inferiorità numerica le abbiamo, loro sono stati bravi perché ci voleva la reazione della squadra forte che ha personalità. Non è come si dice sempre chesi perdono,la» Una vittoria che pesa «Certamente, perché nel calcio e a questo livello hai tutte le pressioni di dover seguire sempre la classifica e i risultati. Sono conche da questatutti ne prenderanno più forza per ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Stasera DIRETTA/ Napoli Leicester (risultato 3 - 2) video streaming tv: Vardy, tiro impreciso! ...COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE La diretta tv di Napoli Leicester sarà garantita stasera ... I padroni di casa allenati da mister Spalletti non si lasciano intimidire e replicano riuscendo a ...

Diretta Napoli - Leicester 3 - 2: ancora Elmas - gol, Maddison divora il pari Deve solamente vincere il Napoli . La squadra di Spalletti si è maledettamente complicata la vita nel proprio girone di Europa League , che stasera si gioca tutto nella sfida interna contro il Leicester di Rodgers. Le assenze sono pesantissime in ...

Elmas si prende il Napoli di Spalletti: Due gol per prendersi la qualificazione e aiutare il suo Napoli nella sua Europa: «È stata una notte importante per noi perché ci siamo qualificati» le parole di ...

Elmas si prende il Napoli di Spalletti: «Dimostrato di essere squadra» Due gol per prendersi la qualificazione e aiutare il suo Napoli nella sua Europa: «È stata una notte importante per noi perché ...

