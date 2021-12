Sergio Muniz | chi è | età | carriera | chi è la moglie | figli | dove vive | altezza | Instagram | fidanzata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamolo meglio! Leggi anche: Jessica Morlacchi: chi è, età,, chi è il fidanzato,, vita privata: chi è, età,è nato a Bilbao il 24 settembre del 1975 e nel 1995 si è trasferito in Italia,ha incominciato a lavorare come modello. Nel 2004 ha vinto la seconda edizione del reality L’isola dei famosi e l’anno seguenteha esordito come protagonista nella miniserie tv La signora delle camelie, in onda su Canale 5. ...