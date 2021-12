Sampdoria, Vidal: «Cessione in 5 mesi. Vialli? Nessun contatto con lui» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gianluca Vidal, trustee incaricato della Cessione della Sampdoria, ha fatto il punto sulle tempistiche. E nega un interessamento di Vialli Gianluca Vidal, trustee incaricato della Cessione della Sampdoria, ha fatto il punto della situazione sulle tempistiche. Risposte anche sul possibile interessamento di Luca Vialli e della cordata americana con Jamie Dinan. Le parole alla Gazzetta dello Sport. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI TEMPI – «No, non esistono in tal senso tempi certi. In genere, le modalità attraverso cui si svolge qualsivoglia negoziazione seguono un iter codificato. Innanzitutto, la manifestazione di interesse. Quindi, l’identificazione della controparte da parte del soggetto incaricato della trattativa. In questo caso, il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gianluca, trustee incaricato delladella, ha fatto il punto sulle tempistiche. E nega un interessamento diGianluca, trustee incaricato delladella, ha fatto il punto della situazione sulle tempistiche. Risposte anche sul possibile interessamento di Lucae della cordata americana con Jamie Dinan. Le parole alla Gazzetta dello Sport. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI TEMPI – «No, non esistono in tal senso tempi certi. In genere, le modalità attraverso cui si svolge qualsivoglia negoziazione seguono un iter codificato. Innanzitutto, la manifestazione di interesse. Quindi, l’identificazione della controparte da parte del soggetto incaricato della trattativa. In questo caso, il ...

Advertising

clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, le parole di #Vidal sulle tempistiche #samp - sportmediaset : Caso #Sampdoria: due piste calde per la cessione, non c'è il gruppo Vialli. #SportMediaset - infoitinterno : Sampdoria, Vidal: 'Due soggetti hanno già passato le verifiche' - Sportmediaset - sportli26181512 : #Governance #Notizie Vidal: «Cessione Samp? Servono 4 mesi. In cinque interessati ma non Vialli»: “Dal giorno dell’… - sportface2016 : Le parole di Gianluca #Vidal sulla situazione societaria della #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Vidal Sampdoria, Vidal: 'Cinque soggetti interessati alla società, ma non Vialli' Gianluca Vidal, proprietario legale della Sampdoria attraverso il trust Rosen, parla così all' ANSA: 'Dal giorno dell'arresto di Massimo Ferrero ho ricevuto cinque manifestazioni di interesse per la Sampdoria. ...

Vidal: 'Almeno 5 mesi per vendere la Samp. Vialli, Dinan? Mai sentiti' Gianluca Vidal è oggi il vero e proprio proprietario a livello legale della Sampdoria, in quanto titolare del trust (denominato Rosan) al quale ogni soggetto interessato a rilevare il club deve (e dovrà) ...

Cessione Sampdoria, le parole di Vidal sulle tempistiche Torna a parlare della cessione della Sampdoria Gianluca Vidal il trustee incaricato dell'operazione, ecco che cosa ha detto sulle tempistiche ...

Sampdoria, Vidal: "Due soggetti hanno già passato le verifiche" - Sportmediaset Prima di sedermi ad un tavolo chiedo tre cose: chi è l'effettivo soggetto interessato, la sua disponibilità economica e la tracciabilità delle sue risorse finanziarie. Verifiche che ho già fatto per d ...

Gianluca, proprietario legale dellaattraverso il trust Rosen, parla così all' ANSA: 'Dal giorno dell'arresto di Massimo Ferrero ho ricevuto cinque manifestazioni di interesse per la. ...Gianlucaè oggi il vero e proprio proprietario a livello legale della, in quanto titolare del trust (denominato Rosan) al quale ogni soggetto interessato a rilevare il club deve (e dovrà) ...Torna a parlare della cessione della Sampdoria Gianluca Vidal il trustee incaricato dell'operazione, ecco che cosa ha detto sulle tempistiche ...Prima di sedermi ad un tavolo chiedo tre cose: chi è l'effettivo soggetto interessato, la sua disponibilità economica e la tracciabilità delle sue risorse finanziarie. Verifiche che ho già fatto per d ...