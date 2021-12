Report Ocse: 'I giovani italiani andranno in pensione a 71 anni. I peggiori d'Europa' (Di giovedì 9 dicembre 2021) i giovani italiani andranno in pensione a 71 anni. E' una fascia d'età molto alta; tra le più alte d'Europa. In Italia, il requisito di futura età pensionabile "normale" è tra i più elevati con 71 ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 dicembre 2021) iina 71. E' una fascia d'età molto alta; tra le più alte d'. In Italia, il requisito di futura età pensionabile "normale" è tra i più elevati con 71 ...

