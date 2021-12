Nandez al Napoli – Sky: “Vuole andare via da Cagliari. Mi ricordo un altro giocatore azzurro” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nahitan Nandez idea di calciomercato del Napoli. A Marchetti di Sky conferma la volontà del giocatore di lasciare Cagliari. Il giocatore uruguaiano è uno dei pezzi pregiati del mercato della società di Giulini, piace a Napoli ed Inter. Secondo quanto scritto da Gazzetta dello Sport il Napoli ha fatto una richiesta per Nandez. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno seguendo da tempo il calciatore e vorrebbero concretizzare l’affare, ma ovviamente bisognare fare i conti anche con il Cagliari e con la volontà del giocatore. Calciomercato: le ultime di Sky su Nandez al Napoli Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky è intervenuto a Radio Marte per parlare proprio della ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nahitanidea di calciomercato del. A Marchetti di Sky conferma la volontà deldi lasciare. Iluruguaiano è uno dei pezzi pregiati del mercato della società di Giulini, piace aed Inter. Secondo quanto scritto da Gazzetta dello Sport ilha fatto una richiesta per. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno seguendo da tempo il calciatore e vorrebbero concretizzare l’affare, ma ovviamente bisognare fare i conti anche con ile con la volontà del. Calciomercato: le ultime di Sky sualLuca Marchetti esperto di calciomercato di Sky è intervenuto a Radio Marte per parlare proprio della ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, Nandez è il prescelto: idea prestito oneroso, ma il Napoli è in agguato - 100x100Napoli : Nandez, l’agente: “Offerta del Napoli per Nahitan? Non mi risulta, al momento nessuna novità di mercato” - napolipiucom : Nandez al Napoli - Sky: 'Vuole andare via da Cagliari. Mi ricordo un altro giocatore azzurro' #Cagliari… - infoitsport : GAZZETTA - Napoli, c'è un piano B se Nandez dovesse saltare. I dettagli - infoitsport : Non solo Nandez nel mirino del Napoli: occhio anche a un'alternativa -