Marotta | «Inzaghi punto di riferimento dell' Inter»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Questa è una notte speciale. Oggi ci giochiamo con grandi motivazioni il primo posto del girone. Il rinnovo di? La cosa più importante in questo momento è il fatto che è un grandedi. Siamo orgogliosi di lui”. Così l’ad, Beppe, a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Real Madrid. “La Champions è un torneo e non è un campionato regolare, E ci sonoe circostanze che ti possono aiutare. Questo gruppo ha acquisito ina questo torneo una mentalità, i ragazzi sono più sicuri di sè anhe grazie al solco tracciato dagli altri. L’auspicio è continuare questa risalita e arrivare dove l’è sempre stata”m, ha aggiunto. “I giocatori vanno in campo per dare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Inzaghi

Chissà seha dovuto spiegargli perché l'ha fatto. Di certo non l'ha spiegato a, che capisce di calcio e sa bene come è anche da apparenti azzardi come questo che possono nascere ...... l'accentramento di uno dei due costringead impiegare le cosiddette seconde linee nel ... Cosa può fare quindi l'Inter? Le vie chee Ausilio si trovano davanti a sé sono parallele con ...Non sono previsti innesti per la sessione di mercato invernale ma una novità potrebbe presto riguardare i dirigenti ...Delicata la questione legata al futuro di Ivan Perisic, dato che la prima richiesta è stata molto più alta rispetto a quanto messo in preventivo dal club ...