Il Trattato del Quirinale? Serve all'America (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Washington piace l'asse tra Roma e Parigi. Perché, tra le varie cose, presidia Africa e Mediterraneo e permette agli anglo-Americani di concentrarsi sull'Indo-Pacifico. A distanza di pochi giorni dalla solenne celebrazione, dell'accordo tra Italia e Francia è già guardato con sospetto. Dalle nostre parti lo si vive perlopiù con un misto di paura e speranze, tra timori di «ascarizzazione» e volontà di contare di più in Europa e nel mondo. Tre, finora, sono gli aspetti problematici segnati sui taccuini degli analisti. Il primo aspetto ha a che fare con le simmetrie tra Italia e Francia. L'accordo è stato acciuffato in extremis, intercettando una delle ultime finestre temporali di relativa stabilità di cui possono godere i due Paesi. A Roma regna Mario Draghi, a Parigi Emmanuel Macron. In questo momento c'è un buon equilibrio. Ma le carte si rimescoleranno presto: nella ...

