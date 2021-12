Ibrahimovic: «Napoli incredibile, era tutto fatto. Pallone d’oro? Non mi cambia nulla…» (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista a Radio Deejay Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ai microfoni di Radio Deejay ha presentato il suo nuovo libro “Adrenalina” toccando anche vari argomenti recenti. Napoli – «In quel periodo ho visto le immagini di tifosi azzurri, era una roba incredibile. Questa adrenalina mi poteva portare più avanti. Ho parlato con il Napoli, Mino Raiola aveva fatto tutto. Il giorno in cui dovevo firmare, hanno esonerato Carlo Ancelotti. Mi ha dato insicurezza questa cosa e da lì ho fatto un’altra scelta. Non è facile stare lontano dalla mia famiglia. La verità è che avrei dovuto fare quattro mesi al Napoli, vincere lo scudetto e tornare a casa. Invece è andata bene ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’attaccante del Milan Zlatanha rilasciato una lunga intervista a Radio Deejay Zlatan, attaccante del Milan, ai microfoni di Radio Deejay ha presentato il suo nuovo libro “Adrenalina” toccando anche vari argomenti recenti.– «In quel periodo ho visto le immagini di tifosi azzurri, era una roba. Questa adrenalina mi poteva portare più avanti. Ho parlato con il, Mino Raiola aveva. Il giorno in cui dovevo firmare, hanno esonerato Carlo Ancelotti. Mi ha dato insicurezza questa cosa e da lì houn’altra scelta. Non è facile stare lontano dalla mia famiglia. La verità è che avrei dovuto fare quattro mesi al, vincere lo scudetto e tornare a casa. Invece è andata bene ...

