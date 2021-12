GF Vip, Gianmaria in crisi: “Senza Aldo non ce la faccio” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gianmaria ha avuto un momento di grande sconforto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip dopo che Aldo ha annunciato che abbandonerà in reality lunedì sera. “Senza di lui non riesco a stare”, ha detto Gianmaria, che ha creato un legame di amicizia importante con Aldo durante questi primi mesi nella casa. Gianmaria ha avuto un momento di forte crisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore campano è scoppiato in lacrime, Senza riuscire nemmeno a parlare, nel momento in cui ha capito che Aldo Montano è pronto ad abbandonare in reality nella puntata di lunedì 13 dicembre. Alcuni dei concorrenti, infatti, di fronte al prolungamento del GF Vip, che andrà avanti fino al 14 marzo, hanno manifestato la volontà di ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha avuto un momento di grande sconforto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip dopo cheha annunciato che abbandonerà in reality lunedì sera. “di lui non riesco a stare”, ha detto, che ha creato un legame di amicizia importante condurante questi primi mesi nella casa.ha avuto un momento di forteall’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore campano è scoppiato in lacrime,riuscire nemmeno a parlare, nel momento in cui ha capito cheMontano è pronto ad abbandonare in reality nella puntata di lunedì 13 dicembre. Alcuni dei concorrenti, infatti, di fronte al prolungamento del GF Vip, che andrà avanti fino al 14 marzo, hanno manifestato la volontà di ...

Advertising

Dory43412008 : @nonmichiamox E questi sarebbero dei vip?!? Fosse per me li butterei fuori a calci tutti quanti. Fanno veramente sc… - IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché | Isa e Chia #gianmaria #antinolfi #lacrime… - amati_sempre_ : RT @Scotty3451: Ma i Vip che criticano la relazione tra Sophie e Gianmaria, Bah.. perché la relazione di Alex e Soleil è vera? ????? #GFVIP - Scotty3451 : Ma i Vip che criticano la relazione tra Sophie e Gianmaria, Bah.. perché la relazione di Alex e Soleil è vera? ????? #GFVIP -