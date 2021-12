Gazzetta: De Laurentiis ha presentato un’offerta per Nandez a gennaio, è duello con l’Inter (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli e l’Inter sono sul centrocampista del Cagliari Nandez. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: La novita?, pero?, e? che l’Inter ha un rivale agguerrito e si chiama Napoli: ha presentato nero su bianco un’offerta proprio negli ultimi giorni. L’uruguaiano e? stato richiesto da De Laurentiis in prestito per sei mesi con diritto di riscatto, ma il club sardo pretende di inserire l’obbligo per far decollare la trattativa. La situazione e? in evoluzione anche perche? la squadra di Spalletti cerca un mediano che abbia quelle fattezze: aggressivo, dinamico e pure duttile. Secondo il quotidiano sportivo milanese, l’uruguaiano avrebbe l’Inter come prima scelta. In quel caso, il Napoli dirotterebbe le proprie attenzioni su Vecino. La sua ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli esono sul centrocampista del Cagliari. Lo scrive ladello Sport: La novita?, pero?, e? cheha un rivale agguerrito e si chiama Napoli: hanero su biancoproprio negli ultimi giorni. L’uruguaiano e? stato richiesto da Dein prestito per sei mesi con diritto di riscatto, ma il club sardo pretende di inserire l’obbligo per far decollare la trattativa. La situazione e? in evoluzione anche perche? la squadra di Spalletti cerca un mediano che abbia quelle fattezze: aggressivo, dinamico e pure duttile. Secondo il quotidiano sportivo milanese, l’uruguaiano avrebbecome prima scelta. In quel caso, il Napoli dirotterebbe le proprie attenzioni su Vecino. La sua ...

Advertising

napolista : Gazzetta: De Laurentiis ha presentato un’offerta per Nandez a gennaio, è duello con l’Inter Il Cagliari vuole l’ob… - infoitsport : Gazzetta - Mertens punta al Mondiale del Qatar, non aspetterà il Napoli all’infinito: la strategia di De Laurentiis… - sportli26181512 : Napoli-Insigne, tra le parti ballano due milioni e mezzo. Mertens verso la conferma: Napoli-Insigne, tra le parti b… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Mertens punta al Mondiale del Qatar, non aspetterà il Napoli all’infinito: la strategia di De Laurentiis… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Mertens punta al Mondiale in Qatar: la strategia di De Laurentiis sul rinnovo -