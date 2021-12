Ferrero non risponde ai giudici e pensa alla Sampdoria: "Mi fido di voi" (Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ sempre il funambolico, imprevedibile Massimo Ferrero . Pur essendo detenuto nel carcere di San Vittore a Milano dopo l’arresto lunedì scorso per bancarotta fraudolenta ed altri reati societari,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ sempre il funambolico, imprevedibile Massimo. Pur essendo detenuto nel carcere di San Vittore a Milano dopo l’arresto lunedì scorso per bancarotta fraudolenta ed altri reati societari,...

Ferrero alla Sampdoria, "mi fido di voi" Ferrero si é avvalso della facoltà di non rispondere, com'era già stato preannunciato dai suoi legali, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Milano, la città in cui é stato ...

Il silenzio del presidente della Sampdoria interrogato dal gip di Paola L’interrogatorio si è svolto da remoto, con l’imprenditore presente in video collegamento dal carcere milanese di San Vittore ...

Ferrero non risponde ai giudici e pensa alla Sampdoria: "Mi fido di voi" E’ sempre il funambolico, imprevedibile Massimo Ferrero . Pur essendo detenuto nel carcere di San Vittore a Milano dopo l’arresto lunedì scorso per ...

