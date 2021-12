Eutanasia: in testo approvato oggi, non punibili casi retroattivi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Nel testo approvato oggi dalle commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera sul fine vita è stato modificato un passaggio che riguarda la 'sanatoria' per i casi precedenti. "Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo tre della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata in inequivocabilmente accertata". E' quanto recita il secondo comma dell'articolo 7 della proposta di legge sul fine vita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Neldalle commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera sul fine vita è stato modificato un passaggio che riguarda la 'sanatoria' per iprecedenti. "Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo tre della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata in inequivocabilmente accertata". E' quanto recita il secondo comma dell'articolo 7 della proposta di legge sul fine vita.

