"Di lui nessuna traccia". Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese: tornano le voci di crisi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non c'è pace per Belen Rodriguez e la sua chiacchierata storia con Antonino Spinalbese. A quanto pare la coppia sta di nuovo attraversando un momento difficile. A testimoniarlo è uno scatto postato su Instagram dalla showgirl argentina dal sapore inequivocabile. La coppia non è nuova a voci del genere. Solo poche settimane fa l'addio sembrava certo. Un film che la bella argentina ha già visto quando era in coppia con Stefano De Martino. Prima il divorzio vissuto sotto le luci dei riflettori (con tanto di lancio di agenzia), poi la riappacificazione e il nuovo addio con un clamore mediatico sempre sopra la media. Anche in quell'occasione galeotto era stato un messaggio su Instagram. "Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia", si ...

