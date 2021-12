Carofiglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “I no vax in tv esprimono sciocchezze in libertà che producono effetti tossici sulla società”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Gianrico, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sututti i mercoledì alle 21.25, ha risposto con un esempio “apparentemente eccentrico” alla domanda su cosa pensasse dei giornalisti che non vogliono dare la parola ai no vax. “Immaginiamo un dibattito pubblicocura del cancro. Mettereste voi a confronto un grande oncologo con un auto-improvvisato terapeuta che dice che il cancro al colon o al pancreas si cura con la tisana di ortica? – ha chiesto lo scrittore, in libreria con ‘La nuova manomissione delle parole’ (ed. Feltrinelli) – Perché c’è gente che dice queste cose”. “Voi li mettereste a discutere insieme nello stesso studio? Attribuireste la stessa dignità dialettica all’uno e all’altro? Io credo di no, io non li metterei. La situazione è ...

Advertising

tutto_travaglio : #Roberto Speranza, Gianrico Carofiglio e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21 - Il Fatto Qu… - CristinaLivetti : @Walter32099227 Non roviniamoci il fegato. Io sto vedendo 'Accordi e disaccordi',stanno parlando di vaccini con il… - GIGGIONAPOLI : Roberto Speranza, Gianrico Carofiglio e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21.25 su Nove. Co… - Italia_Notizie : Roberto Speranza, Gianrico Carofiglio e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21.25 su Nove. Co… - ilfattovideo : Roberto Speranza, Gianrico Carofiglio e Andrea Crisanti ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 21.25 su Nove. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Carofiglio Accordi&Disaccordi

Il Fatto Quotidiano

Il settimanale L'Espresso titolò in prima pagina: "tra scienziati e aziende per produrre ... Andò da, l'ex magistrato la rassicurò, "Non hanno nulla, con ipotesi di reato di questa ...Il settimanale L'Espresso titolò in prima pagina: "tra scienziati e aziende per produrre ... Andò da, l'ex magistrato la rassicurò, "Non hanno nulla, con ipotesi di reato di questa ...L’approfondimento politico torna protagonista sul Nove con il talk ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Mercoledì 8 dicembre, come sempre in diretta alle 21.25, gli ospiti son ...