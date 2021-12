Bitcoin | il segreto dietro a Satoshi Nakamoto | chi è davvero l’inventore della criptovaluta?

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Un uomo australiano ha recentemente affermato di essere, l’uomol’invenzione del. Ilci ha messo diversi anni prima di diventare la valuta traino di un mercato in fortissima espansione. Oggi, dunque, si può affermare senza timori di smentita chemoneta ci ha visto lungo ed è uno degli uomini più ricchi del mondo.l’invenzione c’è sempre stato l’account di un uomo conosciuto come. Sin da subito, però, si è capito che quello era solo uno pseudonimo e chesi nascondeva qualcuno che non voleva associare la propria identità alla valuta. Le varie ipotesi ...