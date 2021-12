Bimba lasciata in Ucraina, i genitori la affidano al tribunale (Di giovedì 9 dicembre 2021) La coppia di Novara che era ricorsa alla gestazione per altri, di fronte ai giudici, ha affermato di non opporsi alla pubblicazione di una dichiarazione di adottabilità Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 dicembre 2021) La coppia di Novara che era ricorsa alla gestazione per altri, di fronte ai giudici, ha affermato di non opporsi alla pubblicazione di una dichiarazione di adottabilità

Ultime Notizie dalla rete : Bimba lasciata Belen posta il pannolino sporco di Luna Marì, bufera sul web ... nonostante Belen avesse detto di non essersi mai lasciata con il padre della sua secondogenita. Ma ...Belen ha spiegato ironica ai follower di non avere la tata e di occuparsi personalmente della bimba.

Palermo, droga fra i 13enni e bimbi intossicati: è allarme ... lasciata in giro, mentre prima era un evento più raro. Da qualche tempo siamo tornati su un ... Leggi notizie correlate ? Palermo, la corsa in ospedale: bimba di 2 anni in overdose ? Covid, vaccini per ...

Palermo, droga fra i 13enni e bimbi intossicati: è allarme I reclusi della droga, a Palermo, sono sempre di più e il mercato risponde alla domanda con l'offerta: cocaina, crack e hashish non mancano mai. Quasi ogni settimana c'è un blitz che decima pusher, or ...

Raffaella, bimba dell’agro aversano, muore a soli 3 anni: una fiaccolata per omaggiarla GRICIGNANO D’AVERSA/NAPOLI – Grande commozione a Gricignano d’Aversa per la morte della piccola Raffaella Noviello. La bimba è deceduta qualche giorno fa dopo il trasporto all’ospedale Santobono di Na ...

