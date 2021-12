Beata Vergine Maria di Loreto: chi protegge e preghiera per la Madonna di Loreto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi, 10 dicembre, si celebra la Beata Vergine Maria di Loreto. La Vergine Laureatana è stata proclamata il 24 marzo del 1920 da Benedetto XV patrona universale di tutti i viaggiatori d ‘aereo. Nel 2020 con l’indizione del Giubileo Lauretano concesso da Papa Francesco, si è ricordato, nel suo centenario, questo speciale legame tra la Madonna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi, 10 dicembre, si celebra ladi. LaLaureatana è stata proclamata il 24 marzo del 1920 da Benedetto XV patrona universale di tutti i viaggiatori d ‘aereo. Nel 2020 con l’indizione del Giubileo Lauretano concesso da Papa Francesco, si è ricordato, nel suo centenario, questo speciale legame tra laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ItalianAirForce : Stasera, dalle ore 19:00, non perdere la diretta dall'Auditorium Parco della Musica #Roma dove si svolgerà l’evento… - debora_corbi : RT @ItalianAirForce: Nell’ambito delle celebrazioni della Beata Vergine Lauretana e in occasione della chiusura del Giubileo Lauretano siam… - SeEarn : RT @DonLucaGabriel1: Il #9 dicembre 1531, la Beata Vergine apparve al contadino Juan Diego (1474-1548) sul Tepeyac, vicino a Città del Mess… - tittimp : Il sabato mattina del #9dicembre 1531, la Beata Vergine apparve al contadino Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548)… - ItalianAirForce : Nell’ambito delle celebrazioni della Beata Vergine Lauretana e in occasione della chiusura del Giubileo Lauretano s… -

Ultime Notizie dalla rete : Beata Vergine Lavoro: domani a Bologna un incontro con il card. Zuppi Prosegue, inoltre, l'attività del progetto "Al tuo fianco" voluto dall'arcidiocesi di Bologna tramite la Casa di accoglienza "Beata Vergine delle Grazie" in collaborazione con l'Area Welfare e ...

Domani venerdì 10 dicembre Notre - Dame de Lorette Natale Vescovado - pomeriggio Udienze Le Messager Valdotain ricorda Notre - Dame de Lorette La Chiesa celebra Beata Vergine Maria di Loreto La venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal ...

Mergozzo, concerto natalizio del coro Motta Rossa MERGOZZO - 09-12-2021 --Sabato 11 dicembre alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Mergozzo, si terrà il Concerto Natalizio del Coro Motta Rossa di Magognino di Stresa, d ...

Gospel Time concerto a Vimercate La rassegna Feste Insieme*, promossa dall’Amministrazione Comunale di Vimercate, dara` il benvenuto al 2022 con la performance artistica del gruppo GOSPEL TIMES che si esibira` nel Santuario della Bea ...

Prosegue, inoltre, l'attività del progetto "Al tuo fianco" voluto dall'arcidiocesi di Bologna tramite la Casa di accoglienza "delle Grazie" in collaborazione con l'Area Welfare e ...Natale Vescovado - pomeriggio Udienze Le Messager Valdotain ricorda Notre - Dame de Lorette La Chiesa celebraMaria di Loreto La venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal ...MERGOZZO - 09-12-2021 --Sabato 11 dicembre alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Mergozzo, si terrà il Concerto Natalizio del Coro Motta Rossa di Magognino di Stresa, d ...La rassegna Feste Insieme*, promossa dall’Amministrazione Comunale di Vimercate, dara` il benvenuto al 2022 con la performance artistica del gruppo GOSPEL TIMES che si esibira` nel Santuario della Bea ...