Ballando con le Stelle, l’ospite e ballerina per una notte della seconda semifinale: arriva Monica Bellucci (Di giovedì 9 dicembre 2021) La seconda semifinale di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai1 sabato 11 dicembre 2021 con una sorpresa davvero unica per gli amanti del cinema e della televisione in generale. La trasmissione condotta da Milly Carlucci si prepara al gran finale di settimana prossima ed ha intenzione di regalare al pubblico di Rai1 un ospite davvero eccezionale, un’icona di stile che si presterà a diventare la ballerina per una notte al centro delle valutazioni della giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e anche da Fabio Canino. A cercare di conquistare il prezioso tesoretto messo in palio dagli ospiti ci sarà niente poco di meno che Monica Bellucci. La nuova ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladicon leandrà in onda su Rai1 sabato 11 dicembre 2021 con una sorpresa davvero unica per gli amanti del cinema etelevisione in generale. La trasmissione condotta da Milly Carlucci si prepara al gran finale di settimana prossima ed ha intenzione di regalare al pubblico di Rai1 un ospite davvero eccezionale, un’icona di stile che si presterà a diventare laper unaal centro delle valutazionigiuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e anche da Fabio Canino. A cercare di conquistare il prezioso tesoretto messo in palio dagli ospiti ci sarà niente poco di meno che. La nuova ...

