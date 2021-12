Australian Open 2022, entry list femminile: non ci sarà Serena Williams (Di giovedì 9 dicembre 2021) Serena Williams sarà assente agli Australian Open 2022 su consiglio dei medici per via degli infortuni. Saranno presenti tutte le Top 40, inclusa la campionessa uscente Naomi Osaka. Per l’Italia Giorgi e Paolini nel tabellone principale Australian Open 2022: grandi aspettative nonostante le pesanti assenze Comanda Ashleigh Barty nell’entry list femminile dell’Australian Open 2022. La numero uno del mondo tenterà di far vincere in casa la sua Australia dopo 44 anni .Guida una lista di partecipanti che comprende tutte le migliori 40 del ranking compresa la campionessa in carica Naomi Osaka. Non ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)assente aglisu consiglio dei medici per via degli infortuni. Saranno presenti tutte le Top 40, inclusa la campionessa uscente Naomi Osaka. Per l’Italia Giorgi e Paolini nel tabellone principale: grandi aspettative nonostante le pesanti assenze Comanda Ashleigh Barty nell’dell’. La numero uno del mondo tenterà di far vincere in casa la sua Australia dopo 44 anni .Guida unaa di partecipanti che comprende tutte le migliori 40 del ranking compresa la campionessa in carica Naomi Osaka. Non ci ...

Advertising

livetennisit : Australian Open: Tiley “Non faremo alcuna eccezione con Novak Djokovic. Dovrà essere vaccinato, punto e basta” - Tomas1374 : RT @WeAreTennisITA: Sono 1??1?? gli azzurri che figurano nell'entry list degli Australian Open 2022 ?????? Uomini???? Berrettini, Sinner, Soneg… - FiorinoLuca : RT @federtennis: ???? Pubblicata l'entry list degli #AusOpen: 11 italiani presenti in tabellone. ?? Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini, Muset… - WeAreTennisITA : Sono 1??1?? gli azzurri che figurano nell'entry list degli Australian Open 2022 ?????? Uomini???? Berrettini, Sinner, S… - stivmerc : RT @ierogamos: La sua decisione di NON andare agli 'Australian Open' per il decimo titolo in quel torneo, e il record del ventunesimo dei G… -