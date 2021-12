Alla Federico II uno scaffale intitolato ad Annalisa Durante (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Associazione Annalisa Durante, nell’ambito delle iniziative programmate per l’appuntamento 2022, accoglie l’invito del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in sinergia con gli altri componenti del Polo di Mezzocannone 8, di istituire, all’interno della Biblioteca di Diritto romano, uno scaffale di libri intitolato ad Annalisa. Libri che parleranno di un sogno, di una cultura, di una storia, invitando a riflettere e a costruire il futuro. “Annalisa entrerà all’Università, così come avrebbe avuto diritto”, ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Sandro Staiano. “Da tempo, con gli altri attori del Polo di Mezzocannone 8, promuoviamo azioni culturali ed educative rivolte al territorio, mettendo in campo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Associazione, nell’ambito delle iniziative programmate per l’appuntamento 2022, accoglie l’invito del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “II” in sinergia con gli altri componenti del Polo di Mezzocannone 8, di istituire, all’interno della Biblioteca di Diritto romano, unodi libriad. Libri che parleranno di un sogno, di una cultura, di una storia, invitando a riflettere e a costruire il futuro. “entrerà all’Università, così come avrebbe avuto diritto”, ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Sandro Staiano. “Da tempo, con gli altri attori del Polo di Mezzocannone 8, promuoviamo azioni culturali ed educative rivolte al territorio, mettendo in campo ...

Advertising

officialmaz : Ai colleghi di @reportrai3: Attenzione! Federico #Chiesa è in prestito biennale alla #Juventus! Circa 10 milioni i… - federico_1087 : @Aurora68053215 Vabbè dai fa niente. io comunque se vuoi sono libero. E resisterò fino alla morte. ?? - Federico_FLC : @VlnN94 Vero, infatti per fortuna è rivendibile e le condizioni sono buone, però...Cioè se lo lasci vicino alla por… - VlnN94 : @Federico_FLC È in prestito biennale, alla peggio lo rivendi nel 2023 - orzari_federico : RT @orzari_federico: Che bello partecipare alla Messa domenicale e seguire le parole di Nostro Signore. Buon Avvento a tutti! -