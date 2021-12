Al summit per la democrazia tra Ue e Usa è stata esclusa l'Ungheria: imbarazzo Bruxelles (Di giovedì 9 dicembre 2021) C'è imbarazzo dopo la scelta di escludere l'Ungheria di Orban, oggi per il summit sulla democrazia: il presidente degli Usa Joe Biden e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen co -... Leggi su globalist (Di giovedì 9 dicembre 2021) C'èdopo la scelta di escludere l'di Orban, oggi per ilsulla: il presidente degli Usa Joe Biden e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen co -...

Advertising

MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - influencersajib : RT @Gruppo24ore: #14dicembre, torna anche quest’anno in versione digital l’appuntamento di riferimento per i player dell'industria di marca… - Gruppo24ore : #14dicembre, torna anche quest’anno in versione digital l’appuntamento di riferimento per i player dell'industria d… - tobiamc : RT @GianniVernetti: Inizia oggi a Washington il Summit per la Democrazia. 110 paesi democratici insieme a dissidenti, media e società civil… - antonionota5 : RT @GianniVernetti: Inizia oggi a Washington il Summit per la Democrazia. 110 paesi democratici insieme a dissidenti, media e società civil… -