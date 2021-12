Uomini e Donne e Amici 21 si fermano l’8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cambia la programmazione di Canale 5 per la giornata dell’Immacolata. Come di consueto infatti, i programmi di Maria de Filippi nei giorni di festa non vanno in onda! L’8 dicembre 2021 quindi non ci sarà la classica puntata di Uomini e Donne in onda alle 14,45 e non vedremo neppure Amici 21. Sono gli unici due programmi che si fermano oggi. La programmazione di Canale 5 resta infatti quasi del tutto invariata. Come avrete potuto vedere già questa mattina sono in onda Mattino 5, Forum. Vedremo poi le amate soap di Canale 5, Beautiful e Una vita. Nel pomeriggio di Mediaset ci sarà spazio anche per Love is in the air e torna anche Pomeriggio 5 in diretta con Barbara d’Urso. Saltano invece Uomini e Donne e Amici. Al posto dei due programmi di Maria de ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cambia la programmazione di Canale 5 per la giornata dell’Immacolata. Come di consueto infatti, i programmi di Maria de Filippi nei giorni di festa non vanno in onda! L’82021 quindi non ci sarà la classica puntata diin onda alle 14,45 e non vedremo neppure21. Sono gli unici due programmi che sioggi. La programmazione di Canale 5 resta infatti quasi del tutto invariata. Come avrete potuto vedere già questa mattina sono in onda Mattino 5, Forum. Vedremo poi le amate soap di Canale 5, Beautiful e Una vita. Nel pomeriggio di Mediaset ci sarà spazio anche per Love is in the air e torna anche Pomeriggio 5 in diretta con Barbara d’Urso. Saltano invece. Al posto dei due programmi di Maria de ...

