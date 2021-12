Rrahmani | “Cosa è cambiato con l’arrivo di Spalletti? Ora gioco di più”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Amir, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa insieme all’allenatore Lucianoalla vigilia della sfida al Leicester City in Europa League:“Sono partite sempre speciali, questi 90? possono decidere la fortuna di due squadre. E’ una partita speciale, dobbiamo entrare in campo pronti a dare tutto”. Cos’èper te personalmente condi?“Adesso sto giocando di più, questo è(ride, ndr). In una squadra come il Napoli in ogni posizione devono esserci i doppioni e noi al centro della difesa abbiamo quattro calciatori forti. Il mister ci chiede sempre cose diverse, dipende dall’avversario. Bisogna sempre essere concentrati su quello che ci chiede, visto che cambia, quindi bisogna essere sempre pronto”. Quant’è importante per ...

Ora che non c'è Koulibaly , che ne avrà ancora per parecchio, è lui il baluardo della difesa del Napoli. Ha scalato in pochi mesi tutte le gerarchie Amirche solo nella passata stagione era poco più che un oggetto misterioso. L'ex Verona parla alla vigilia della sfida con il Leicester in Europa League e dice: 'Abbiamo sempre un buon equilibrio ...scatta nella testa di un calciatore?è cambiato perdal punto di vista sportivo e umano dall'arrivo di Spalletti? Quanto è importante giocare una partita decisiva davanti ai tifosi?...«Abbiamo una responsabilità ogni volta che andiamo in campo». Amir Rrahmani mette le cose in chiaro, il Napoli domani atteso alla sfida contro il Leicester, decisiva per ...“Sono 90 minuti che possono decidere il nostro destino in Europa League. Sarà una gara speciale quella di domani: dobbiamo dare tutto. Cosa è cambiato con Spalletti? Di certo che sto giocando di più.