(Di mercoledì 8 dicembre 2021)alcuni grossi sacchi neri, nulla di strano se non fosse che, alla vista dei, li ha lasciati colpo e si è dato alla fuga. I militari, però, lo hanno hanno raggiunto e bloccato, scoprendo così il motivo del suo atteggiamento: nei sacchioltre 100di. Il fatto è accaduto in zona Primavalle e ha per protagonista un ragazzo di 27 annino, che è stato trattenuto in caserma e il suo appartamento perquisito.Un 27enneno, con precedenti, è stato arrestato daidella StazioneMontespaccato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, vede i Carabinieri e scappa: trasportava centinaia di panetti di droga - gioveron : C'e' uno strano cielo a Roma. Pare che debba scatenarsi l'inferno senza fiamme pero'. Forse con la neve. E io e Pac… - lovely91lwt : @iam__roma si vede infatti, cucciolo?????? - araihcjaja : @iam__roma Sì vede hahahah - lracrr : Sto andando a @piulibri21 a Roma: chi c’è batta un colpo che ci si vede! ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vede

Adnkronos

Poiché ciascuno a suo modouna realtà, non può esistere un'unica realtà oggettiva, ma tante realtà quante sono le persone che credono di possederla. Così, come si legge nel suo Enrico IV, "ci ......Sofiaci avviciniamo al match valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Conference League , in programma domani alle 18.45 al Nazionale Stadion Vasil Levski . Una sfida chei ...Probabili formazioni CSKA Sofia Roma: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Conference League ...Lasciarsi un giorno a Roma: Edoardo Leo, attore e regista del nuovo film, una commedia sentimentale, in uscita su Sky in data primo gennaio 2022 ...