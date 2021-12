Molti problemi per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 dopo Android 12 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un paio di giorni fa il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento stabile ad Android 12 per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 (ve ne avevamo parlato qui) e Z Flip 3 (come annunciato in questo articolo) in alcuni Paesi. Come riportato da ‘SamMobile‘, sembra però che l’upgrade non sia poi così stabile, dopotutto. Molti utenti si sono lamentati di vari problemi da quando hanno installato l’aggiornamento alla One UI 4.0. Alcuni hanno affermato che il loro dispositivo si sia bloccato dopo il passaggio ad Android 12; altri hanno fatto sapere che il telefono è entrato in modalità di ripristino dopo aver installato il nuovo firmware ed altri hanno riscontrato uno sfarfallio dello schermo, schermo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un paio di giorni fa il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento stabile ad12 per i pieghevoli3 (ve ne avevamo parlato qui) e Z3 (come annunciato in questo articolo) in alcuni Paesi. Come riportato da ‘SamMobile‘, sembra però che l’upgrade non sia poi così stabile,tutto.utenti si sono lamentati di varida quando hanno installato l’aggiornamento alla One UI 4.0. Alcuni hanno affermato che il loro dispositivo si sia bloccatoil passaggio ad12; altri hanno fatto sapere che il telefono è entrato in modalità di ripristinoaver installato il nuovo firmware ed altri hanno riscontrato uno sfarfallio dello schermo, schermo ...

