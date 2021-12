Juventus-Malmö 1-0 | bianconeri primi nel girone

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Basta il gol di Kean nel primo tempo per decidere la sorte di questo. La squadra di Massimiliano Allegri vince di “corto muso”, ma senza eccellere particolarmente e sbagliando qualcosa di troppo anche a livello tecnico. Il pareggio in extremis dello Zenit San Pietroburgo (3-3) permette però aidi passare comedelH. Quali sono state le scelte dei tecnici? Ampio turnover per Massimiliano Allegri nel 4-2-3-1. Esordio assoluto in Champions per Mattia Perin tra i pali, davanti a lui giocano Rugani e Bonucci. Sulle fasce spazio ad Alex Sandro e al classe 2002 Koni De Winter. In mediana Rabiot e Arthur. Sulla trequarti c’è Dybala con Bernardeschi e Bentancur. In avanti c’è Moise Kean. 4-4-2 per gli svedesi. Diawara tra i pali e linea difensiva con Moisander, ...