Incentivi inquinanti: rispuntano nella legge di bilancio le detrazioni per caldaie a biomasse escluse dal superbonus 110% nelle zone con alto Pm10 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel disegno di legge di bilancio c'è un articolo che rinnova – per il decimo anno consecutivo – gli Incentivi a caldaie a biomasse (legna o pellet), considerate inquinanti per l'alta produzione di polveri sottili Pm10 e per questo non ammesse tra gli investimenti di riqualificazione del superbonus 110%, nelle aree sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria e in quelle già "metanizzate", ovvero allacciate alla rete del gas. L'articolo 9 del Dl bilancio proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere sostenute "le spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernali alimentati a biomasse combustibili":

