Il PSG può ripartire da un ex Juventus: la clamorosa ipotesi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il PSG, nonostante sia primo in campionato e qualificato in Champions, non è convinto di Pochettino. Il sostituto può essere un ex Juventus. Pochettino (Getty Images)Ieri sera il PSG si è imposto quattro a uno sul Brugge nell’ultima giornata del girone di Champions League; una partita priva di significati considerando la qualificazione, con secondo posto, ottenuta nel turno precedente dal club francese. Al Parco dei Principi abbiamo assistito allo show di Messi e Mbappé, entrambi autori di una doppietta. La partita era anche l’occasione per provare a capire gli animi intorno a Pochettino; il tecnico, nonostante in campionato sia primo con undici punti di vantaggio sulla seconda, non convince più di tanto. Le critiche riguardano un gioco non ritenuto all’altezza dei giocatori a disposizione e l’atteggiamento troppo morbido su certe situazioni, come la festa organizzata ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il PSG, nonostante sia primo in campionato e qualificato in Champions, non è convinto di Pochettino. Il sostituto può essere un ex. Pochettino (Getty Images)Ieri sera il PSG si è imposto quattro a uno sul Brugge nell’ultima giornata del girone di Champions League; una partita priva di significati considerando la qualificazione, con secondo posto, ottenuta nel turno precedente dal club francese. Al Parco dei Principi abbiamo assistito allo show di Messi e Mbappé, entrambi autori di una doppietta. La partita era anche l’occasione per provare a capire gli animi intorno a Pochettino; il tecnico, nonostante in campionato sia primo con undici punti di vantaggio sulla seconda, non convince più di tanto. Le critiche riguardano un gioco non ritenuto all’altezza dei giocatori a disposizione e l’atteggiamento troppo morbido su certe situazioni, come la festa organizzata ...

