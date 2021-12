Fase élite del Campionato Europeo Under 19 e Under 17: esito sorteggio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Fase élite dell’Under 19 vede l’Italia insieme a Belgio, Finlandia e Germania; la Under 17 con Kosovo, Polonia ed Ucraina. Decisi anche i giorni della prima Fase di qualificazione del prossimo anno Leggi su itasportpress (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladell’19 vede l’Italia insieme a Belgio, Finlandia e Germania; la17 con Kosovo, Polonia ed Ucraina. Decisi anche i giorni della primadi qualificazione del prossimo anno

