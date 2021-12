Europa League, oggi si conclude la fase a gironi. Il programma (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si conclude oggi la fase a gironi di Europa League. Questo il programma completo: Ore 18.45 Napoli-Leicester Legia Varsavia-Spartak Mosca Sparta Praga-Brondby Lione-Rangers Real Sociedad-PSV Eindhoven Sturm Graz-Monaco Fenerbahce-Eintracht Francoforte Anversa-Olympiakos Ore 21.00 Lazio-Galatasaray Marsiglia-Lokomotiv Mosca Braga-Stella Rossa Ludogorets-Midtjylland Ferencvaros-Bayer Leverkusen Celtic-Real Betis Genk-Rapid Vienna West Ham-Dinamo Zagabria Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 9 dicembre 2021) Siladi. Questo ilcompleto: Ore 18.45 Napoli-Leicester Legia Varsavia-Spartak Mosca Sparta Praga-Brondby Lione-Rangers Real Sociedad-PSV Eindhoven Sturm Graz-Monaco Fenerbahce-Eintracht Francoforte Anversa-Olympiakos Ore 21.00 Lazio-Galatasaray Marsiglia-Lokomotiv Mosca Braga-Stella Rossa Ludogorets-Midtjylland Ferencvaros-Bayer Leverkusen Celtic-Real Betis Genk-Rapid Vienna West Ham-Dinamo Zagabria Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Stankovic allontana la Sampdoria: "Legato alla Stella Rossa" Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha commentato le voci che lo vorrebbero vicino alla Sampdoria In occasione della conferenza stampa in vista della partita di Europa League di domani, l'allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato del recente interesse della Sampdoria. Le sue parole. SAMPDORIA ...

Champions, Juve agli ottavi da testa di serie: le possibili avversarie ...il Chelsea campione d'Europa in carica ha di fatto regalato alla Juventus , che nel frattempo ha battuto di misura il Malmoe con un gol di Moise Kean, il primo posto nel gruppo H di Champions League .

Europa League, calendario e orari delle partite del 6° e ultimo turno Sky Sport DIFFICILE DIMENTICARE, BATTERE LA SALERNITANA È CATEGORICO Correva l’anno 1998, partita di ritorno di Europa League che la Fiorentina gioca in campo neutro, appunto all’Arechi di Salerno, contro il Grasshopper già battuto all’andata e in procinto quindi di ...

Barcellona, Xavi: “Il Bayern ci ha dominato, ora serve una svolta” Sono arrabbiato: oggi deve cominciare una nuova era, ripartiremo da zero. Dobbiamo lavorare duramente. La nostra realtà ora è l’Europa League e vogliamo vincerla. L’obiettivo del Barcellona è quello ...

