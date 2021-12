Da “apposto” a “io e te” | i 10 errori più comuni nella lingua italiana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic – Vi è mai capitato di veder scritto «qui tutto» e di provare un fastidio paragonabile al rumore delle unghie che graffiano la lavagna? Se sì, allora vuol dire che in voi è, appunto, tutto a posto. Se poi non resistete, e decidete di correggere il vostro interlocutore, state attenti: potreste beccarvi l’accusa di essere dei grammar nazi, cioè dei «nazisti della grammatica». Io lo ammetto: a volte sento l’impellente necessità di far notare agli altri i loro scivoloni linguistici. Sono un grammar nazi? Boh, forse, non lo so. Io lo faccio per amore, non per vanagloria: chi conosce i suoipuò correggersi e non fare figuracce. E visto che vi voglio bene, ho deciso di rendervi edotti sui 10piùdella. Che poi è la più bella del ...