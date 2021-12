(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo l'Istituto superiore di Sanità, in Italia sono stati registrati 13didel- 19: 7 del cluster in Campania, 3 in Veneto, 1 rispettivamente in Piemonte, ...

Advertising

borghi_claudio : Li ho chiesti quest'estate con le buone. Niente. A questo punto domanderò accesso agli atti ISS per vedere come so… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: 13 casi confermati di variante Omicron, 4 sospetti #omicron - RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - Brigante1959 : RT @BarillariDav: 130.000 contagi fra chi ha il super greenpass. È ora di abolire questa farsa: basta tamponi, basta vaccini, basta discri… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Iss: 13 casi confermati di variante Omicron, 4 sospetti #omicron -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

Sky Tg24

Secondo l'Istituto superiore di Sanità, in Italia sono stati registrati 13 casi confermati di variante Omicron del- 19: 7 del cluster in Campania, 3 in Veneto, 1 rispettivamente in Piemonte, Sardegna e Bolzano. Del totale dei 13 casi, 12 sono importati o contatti di importati. In corso anche il ...... ha aggiunto il capo dell' Oms , Ghebreyesus nel briefing sulda Ginevra. Ecdc: 'Altri 63 ...: 'Tredici casi confermati di variante Omicron in Italia' Per quanto riguarda la diffusione dell'...Secondo l'Istituto superiore di Sanità, in Italia sono stati registrati 13 casi confermati di variante Omicron del Covid-19: 7 del cluster in Campania, 3 in Veneto, 1 rispettivamente in Piemonte, Sard ...Secondo l'Oms con la variante Omicron del Covid aumentano i rischi di reinfezione ma i sintomi sono più lievi della Delta, oggi più diffusa.