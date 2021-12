Covid | aumentano i casi positivi tra i bambini Il pediatra | ' Mi preoccupano i disturbi psicologici'

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - infoitinterno : La Lombardia allontana la zona gialla, aumentano i posti letto covid - AnsaPuglia : Covid: aumentano contagi settimanali nelle scuole del Barese. Il numero più alto di infezioni nella scuola primaria… - Borderline_24 : Aumentano i casi #Covid a #Troia, sindaco annulla festeggiamenti per l'Immacolata - infoitinterno : Covid Lazio, il bollettino di oggi 7 dicembre: 1.474 nuovi positivi. Aumentano ancora i ricoveri e le terapie… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano

i casi positivi ditra i bambini, ma a preoccupare alcuni pediatri sono più i disturbi psichici che la pandemia ha provocato. I contagi nei più piccoli stanno aumentando: secondo il ...Secondo Brusaferro dell'Iss, l'epidemia di- 19 è in espansione nel nostro Paese : ci sono 11 sequenze di variante Omicron tra Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano. Ma il ...Aumentano i casi positivi di Covid tra i bambini, ma a preoccupare alcuni pediatri sono più i disturbi psichici che la pandemia ha provocato. I contagi nei più piccoli ...Aumentano i casi di coronavirus e anche le ospedalizzazioni: pochi i No vax pentiti dopo la malattia, nonostante in tanti finiscano in terapia intensiva. Tuttavia, sono sempre di più i no vax contagia ...