Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il caso di John Ruffo, uno dei truffatori più ricercati al mondo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto?, che si occuperà delle ultime segnalazioni su John Ruffo, uno dei truffatori più ricercati al mondo. Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, con il caso di John Ruffo, ex dirigente d'azienda ma soprattutto uno dei truffatori più ricercati dalla polizia americana in giro per il mondo. Il programma condotto da Federica Sciarelli tornerà a occuparsi dello strano sequestro di Lagopesole, la frazione di Avigliano(PZ), che è stata teatro di una scomparsa durata in realtà poche ore: un uomo di 59 anni è stato sequestrato e ...

