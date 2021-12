Barcellona | flop Champions | è fuori ai gironi Non accadeva da 17 anni

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilviene eliminato dallaLeague: un risultato negativo che non si verificava dal 2004 Ilesce clamorosamente dallaLeague al termine della fase a. Un risultato negativo che nondal lontano 2004: fino a oggi, infatti, la società blaugrana aveva sempre centrato la qualificazione agli ottavi di finale. La sconfitta subita contro il Bayern Monaco (3-0 per i bavaresi all’Allianz Arena) condanna la squadra di Xavi al terzo posto e, di conseguenza, alla retrocessione in Europa League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

