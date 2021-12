Alex Belli fa delle rivelazioni inedite su Delia Duran

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) LediAncora una volta a far discutere è. In queste ore infatti l’attore è entrato in crisi e si è così sfogato con Giacomo Urtis, che ha da anni è amico di. Il medico ha così rassicurato il gieffino, che a quel punto ha fattoL'articolo proviene da Novella 2000.